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فريد الخازن
لا سفارة ولا أوطان
بدأت معالم الشرق الاوسط تظهر منذ نحو قرن، ولم يشهد تحولات شبيهة بالتي حصلت في السنوات الاخيرة داخل الدول وفي ما بينها. فللمرة الاولى جميع المكونات الجيو ـ سياسية التي تشكل الشرق الاوسط في حراك غير معهود، وإن بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة: في الخليج والمشرق والمغرب ومصر وتركيا وإيران، وحتى إسرائيل.
أنظمة عالمية ظهرت وتلاشت، بدءا بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، مرورا بالثانية والحرب الباردة، وصولا إلى حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن معالم الدول والمجتمعات في المنطقة ظلت على حالها. إلى أن جاء الطوفان في السنوات الأخيرة فجرف بعض الأنظمة والدول وفتح الشهية للتوسع ولاستعادة العصبيات. ولم يعد ثمة نقطة ارتكاز ثابتة للبناء عليها لمرحلة ما بعد الطوفان.
في إيران بداية، شكلت الثورة الاسلامية في أواخر السبعينيات حدثا فاصلا، أطاحت الشاه والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تبعتها الحرب العراقية ـ الايرانية التي انتهت بعد ثمانية أعوام بتسوية دولية أعادت الاوضاع الى توازنات ما قبل اندلاعها. وسرعان ما حوّل صدام حسين غضبه باتجاه جيرانه العرب، فاجتاح الكويت وضمّها محافظة
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لبنان
مصر بين السعودية وإيران وسوريا وعون
سياسة
سامي كليب
دخلت العلاقات المصرية السعودية، أمس، مفترقاً حاسماً بعد إحالة قضية جزيرتي تيران وصنافير على البرلمان.. فإما أن يشرِّع النواب المصريون تسليم الجزيرتين الى السعودية ليهدأ التصعيد بين البلدين، أو يسيروا في ركب محكمة القضاء الإداري المصرية التي أبطلت اتفاقية حزيران الماضي. في الحالة الثانية، يعني الدخول في نفق مظلم يقارب القطيعة بين الرياض والقاهرة واللجوء الى المحاكم الدولية.
وحتى يقرر البرلمان مصير الجزيرتين والعلاقات، فقد كان لافتاً للنظر في الآونة الأخيرة لا فقط حجم الضغط السعودي على مصر التي فقد فيها الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار، وإنما أيضا ارتفاع مستوى التنسيق السعودي القطري ضد القاهرة. وهذا أبرزه:
÷ زيارات سعودية رفيعة الى اثيوبيا، تلتها زيارات أخرى لوزير الخارجية القطري وذلك بهدف تحريك قضية سد النهضة الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا. كانت الرسالة الخليجية واضحة لمصر في قضية حيوية لأمنها القومي
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تركيا ومشروع «العدالة والتنمية»: من أين.. إلى أين؟
محمد نور الدين
إنه «المشهد التركي» الأخير في العدد الأخير من «السفير». لذا أردنا ان نتجاوز تطورات الأسبوع المنصرم، لنقدم مقاربة استعادية عامة لمجمل منطلقات ومآلات وتحولات وآفاق المشروع التركي في المنطقة في السنوات الأخيرة، وصولاً إلى هزيمته المدوية عند أسوار حلب.
لم يكن وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة عام 2002 مجرد تناوب روتيني عليها بين أحزاب علمانية يمينية أو يسارية او اسلامية او انقلاب عسكري كما كان يحصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2002.
اختزن حزب «العدالة والتنمية» واختزل مشروعاً كاملاً ومتكاملاً في الداخل والخارج عبّر عن نفسه تدريجياً وبأشكال مختلفة. حفلت سنوات «العدالة والتنمية»، منذ العام 2002، بكمّ هائل من التطورات والأحداث، ليس من مجال ومساحة للتوقف التفصيلي عندها. ولكن يمكن ملاحظة ما يلي:
أولاً: على الصعيد الداخلي
كانت المهمة الأولى لهذا المشروع تغيير الطبيعة العلمانية والإيديولوجية للدولة في اتجاه ان تكون أقل علمانية وأكثر دينية. وكانت آخر التعبيرات عن هذا الهدف هو تصريح رئيس
كيف «يحب» الكنيس اليهودي الأقليات السورية؟
وسيم ابراهيم
إسرائيل تعدّد إنجازاتها: لن تكون فلسطين أولاً
فلسطين
حلمي موسى
#محطة_مصر
معتز سلامة: العلاقات المصرية ـ السعودية في مفترق طرق
مصطفى بسيوني
رأي
إني أتذكر
صقر أبو فخر
استراحة المتحاربين؟
سمير العيطة
فقط في لبنان: لا للفساد ونعم للمفسدين!
حبيب فياض
على أبواب المستقبل: هل نصل متأخرين مرةً أخرى؟
محمد صالح الفتيح
ثقافة
سن الحب
أدب وفكر
مهدي منصور
ما بلغ عاشقٌ سنّ الحبّ إلاّ واقتسم قلبَه صوتان، صوت «جريدة السفير» وصوت «فيروز». وإذا كانت الأخيرة سفيرتنا إلى النجوم فإن الجريدة «سفيرة» إلى النجوم إلينا. والتماثل بينهما لا يكون فقط من جهة أنهما صوتٌ للذين لا صوت لهم، إنما للتأكيد على أنّ الصوت الذي كسر جدران الصمت لا يمكن أن تقدر على إسكاته أكفّ هشّة، وأنّ إغلاق سفارةٍ من جهةٍ واحدة، ظنّاً من الزمن الرديْ أنه قادر على قطع العلاقات الديبلوماسية مع مجد، هو محض افتراء على الحقيقة.
علاقتي مع «السفير» تعود إلى مرحلة ما قبل السيارة حيث كان ثمن النسخة يعادل تماماً ثمن بطاقة الباص من «جامعة بيروت العربية» إلى بلدة «القماطية» مكان إقامتي. وكان الوقت الذي يمرّ بطيئاً على الطريق كافياً لإتمام الوجبة اليومية من القراءة، وللتخلص من الدوار أيضاً، الدّوار الذي لمّا أزل أجهل ما إذا كانت المنعطفات القاسية سبباً له أو الغوص في الصفحات التي ما انفكت محفوظاتي تحظى بالعديد منها حتى اليوم.
ولكنّ المحطة الأبرز، بلا شك، كانت في يوم غزو العراق المشؤوم، الذي صادف نهار عيد الأم من آذار 2003. كتب يومها رئيس التحرير الأستاذ طلال سلمان مقالاً عظيماً ما زلت
«القاهرة الدولي للكتاب الـ 48»: الشباب وثقافة المستقبل
أدب وفكر
وئام يوسف
سيبقى المكان فارغاً من دونك
أدب وفكر
دارين حوماني
رياضة
السلة: «اللويزة» يودع العام بفوز مثير على «الحكمة»
هاشم مكه
.. إلى اللقاء في عالم المنطق والعدل الرياضي
اسماعيل حيدر
أكبر المفاجآت الكروية في أوروبا خلال 2016
أبطالها أيسلندا و«ميدتيلاند» و«سوسييداد» و«ويلز» و«فولسبورغ»
محمد نجا
كارلوس تيفيز.. من طفولة فقيرة إلى الراتب الأعلى في التاريخ
صوت وصورة
«ما خلف الصورة وما قبل الصوت»
صناعة إعلامية
جوزيت أبي تامر
في 19/01/1998 وضعت للمرة الأولى كلمة «صوت وصورة» على صفحات «السفير». عرّف جوزف سماحة عن الصفحة بمئتي كلمة مؤطّرة على الزاوية اليمنى من الصفحة 13 جاء فيها:
«يعيش اللبنانيون منذ أشهر، وأكثر، على وقع «المرئي والمسموع». ومتى دققنا في الاعتبارات وراء منع البث السياسي الفضائي وجدنا أن الظاهرة فاضت عن حدودنا وارتدت علينا.
ولعل المفارقة هي أن اللبنانيين لا يملكون، كفاية، أدوات الاحاطة بهذا التحوّل الذي يعيشونه، كما العالم أجمع، الذي استدعى سجالات معمّقة ارتبطت بثورة الاتصالات، وتدفق المعلومات، وتأثيرات ذلك على الوعي والممارسات والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. لقد أصبح المعروض في سوق «المرئي والمسموع» وافراً. ولكن لم تواكب ذلك قدرة التحكّم في هذا الدفق والاختيار بين منتجاته. والاخطر من ذلك أنه لم يجر السعي اللازم الى إيجاد المعطيات الكافية لتوفير وعي نقدي هو بالضبط ذلك الذي يميز المستهلك المتلقي عن المواطن المشارك. لقد أصبح «المرئي والمسموع» قطاعا اقتصاديا مهمّا في حد ذاته. وهو يملك، أكثر من غيره، قدرة التأثير على القطاعات كلها عبر مساهمته
بيار الضاهر: لن تكون هناك أي شاشة لبنانية في عام 2020
تلفزيون
فاتن حموي
2016 فنيّاً: إنتاجات سوريّة بملامح عامّة!
تلفزيون
روز سليمان
كتّاب السفير
خليل حرب
سوريا ما بين «هدنة ترامب» واستانة؟
داود رمال
لبنان ينجو من مخطط إرهابي
الأخيرة
«البنك الإعلامي اللبناني»: المحتوى للجميع
علوم
ملاك مكي
يطلق رئيس «البنك الاعلامي اللبناني» محمد نون مشروعين في شأن التعليم الأكاديمي الإلكتروني (مدرستي في هاتفي، جامعتي في هاتفي، أكاديميتي في هاتفي)، وفي شأن الربط الإلكتروني مع وسائل الاعلام.
يرتكز المشروع الأول، وفق نون، على استخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية في المجال التعليمي بغية مساعدة الطلاب في تحصيلهم العلمي من خلال تصوير الحصص الدراسية بتقنيات عالية ووضعها ضمن منظومة ذكية ما يسمح بسماعها أومشاهدتها بواسطة الهواتف الذكية.
يقول نون إن المشروع لا يلغي دور المدرسة أو الجامعة بل يكملها من خلال توفير الوسائل التي تسهل شروحات الحصص المدرسية أو الجامعية. تقتصر المرحلة الأولى من المشروع على المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة على أن يتطور المشروع ليشمل مراحل أخرى، ما يؤسس لتعاون مثمر بين مختلف المدارس أو الجامعات داخل لبنان أو خارجه. تسمح تلك الوسائل بالتفاعل بين الاساتذة والطلاب وبين الطلاب فيما بينهم وتحُدُّ من عوائق المسافات الجغرافية بين الطلاب والاساتذة. يشارك في المشروع اساتذة مميزون يتم اختيارهم من مختلف المدارس اللبنانية مع تطابق المواد التعليمية مع المنهاج التربوي اللبناني
أطلس لبنان: تحدّيات جديدة في البيئة والعمران والجغرافيا السياسية
علوم
ملاك مكي
انتظار
حول العالم
حدث في مثل هذا اليوم
22 كانون الأول 2011
البرلمان الفرنسي يقر قانون " إنكار الإبادة الأرمنية " الأمر الذي يشعل أزمة ديبلوماسية مع تركيا .
العدالة الانتقالية بتونس: صراع الإرادات (1)
محمد رامي عبد المولى
الغوّاصات المصرية وملياراتها السرّية
عمر حاذق
المضامين السياسية في الأغنية السورية
أيمن الشوفي
إلى زياد: الكتابة تصنع بيتاً من الرمال
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إلى مفكرتي.. صرت في السادسة والعشرين
نغم شرف
الكتابة مواجهةً للعدم
ربيع مصطفى
#السفير_في_أسبوع
الحشّاش التركيّ
سحر مندور
فخّخوا أطفالكم!
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"بس مات وطن": العنصرية ونعت النّاس بالحمير ليست حرّية
زينب سرور
مصوّر
لقطة اليوم
أرشيف السفير
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أغلفة أولى لأسطوانات فيروز
جريدة اليوم
31 كانون الأول 2016
السفير الثقافي
الحداد الذي لا نستحقه!
محمد ملص
كلمة أخيرة
اسكندر حبش
صحافة العدو
فريدمان ونقل السفارة
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نتنياهو في مقابل سفير ترامب
باراك رابيد
فلسطين هذا الأسبوع
العودة الغامضة للخلويّ الإسرائيلي إلى غزّة: موجود لكن ممنوع.. كيف؟ ولماذا؟
جهاد أبو مصطفى
أن تكون/ ي من ذوي الاحتياجات الخاصّة في فلسطين
ساري جردات
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تشكيل لجنة من الجالية في سيراليون لادارة الأمور حتى انتخاب اللجنة الجديدة
Le Safir francophone
La réforme n’a que faire du Christ ou de Mahomet
Leila Barakat
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